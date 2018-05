Bad Dürrheim Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ersten Angaben der Polizei zufolge wollte der Mann mit seiner Maschine gegen 15.45 Uhr von der Hirschhalde kommend auf die B 27 in Richtung Villingen-Schwenningen auffahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in der Kurve die Kontrolle über seine Maschine - in der Folge prallte er gegen die Leitplanke und wurde schwer verletzt.

Während der Verunglückte auf der Straße liegen blieb, rutschte seine Maschine in den Straßengraben. Ersthelfer versorgten den 51-Jährigen und verständigten die Rettungskräfte. Nach der Behandlung durch einen Notarzt wurde der Fahrer mit Eile per Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.

Unterstützt wurde der Rettungsdienst von der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Bad Dürrheim. Herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Aufgabe der Verkehrspolizei aus Zimmern, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Auffahrt auf die B 27 musste für längere Zeit gesperrt werden, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.