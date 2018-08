Bad-Dürrheim Möglichst viele Bürger motivieren

Bad Dürrheim. Drei Initiativkreise sind geplant, bei denen sich die Bürger aktiv einbringen sollen: "Stadt mit (mehr) Generationen", "Stadt mit (mehr) sozialem Potenzial" und "Stadt mit (mehr) Vielfalt". Die Initiatoren erhoffen sich eine große Beteiligung, denn schließlich geht es um die Zukunft der Stadt und die Gestaltung der nächsten Jahrzehnte.

Erst Informationsabend, dann entscheiden, wo man mitarbeiten will

Bevor sich die Bürger entscheiden, in welchem der drei Arbeitskreise sie mitarbeiten wollen, können sie sich über deren Schwerpunkte informieren. Jeder Initiativkreis trifft sich an zwei Abenden. Am Mittwoch, 5. Dezember, werden die Ergebnisse der Bürgerarbeit ab 18 Uhr vorgestellt, ebenfalls im Haus des Gastes. Gleichzeitig werden die erarbeiteten Ergebnisse an den Gemeinderat und Bürgermeister Walter Klumpp übergeben.