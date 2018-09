Bad-Dürrheim Modenschau in Kreuzpassage

Bad Dürrheim. An diesem Sonntag wird von 11 bis 17 Uhr rund um den Rathausplatz der Naturparkmarkt mit seinen Ständen Station machen. Viele verschiedene Hersteller und Erzeuger aus dem Schwarzwald werden sich vor Ort präsentieren und ihre Produkte anbieten. Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen regionalen Erzeugnisse, beispielsweise Spezialitäten, duftende Holzofenbrote oder selbst hergestellte Kräutersirups. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich direkt bei den Herstellern über die Produkte und deren Herstellung zu informieren. So erhält man Einblick in wichtige Themen und Zusammenhänge der regionalen Wertschöpfung und kann gemäß dem Motto "Landschaftspflege mit Messer und Gabel" auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft im Südschwarzwald leisten.

Regionale Aussteller werden dabei mit Handwerksvorführungen die Herstellung ihrer Produkte veranschaulichen. Für das passende Rahmenprogramm sorgen Schwarzwälder Musikgruppen.

Ebenso wird am 14. Oktober ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt stattfinden. Tamara Pfaff, die Vorsitzende des Gewerbevereins, freut sich, dass man eine Idee hatte, wie man die Kreuzpassage beleben kann. Im Gang wird eine Modenschau stattfinden, vor allem sei man da wetterunabhängig, erklärt Tamara Pfaff, für die Show haben sich mehrere Models bereit erklärt, teilzunehmen. Beteiligen wird sich dabei die Boutique Sophie, Heikes Wollstüble, Trachten-Winkler, Conny Brix – Feine Wäsche, Schöne Schuhe sowie das Bistro Matisse. Das Unternehmen Art Movie will für die Ausleuchtung des Gangs sorgen. Ansonsten werden in der Innenstadt die Geschäfte öffnen und ihre eigenen Aktionen veranstalten.