Bad-Dürrheim Mobbing als Thema für ein Theaterstück

Unter der Regie von Charlotte Kumpfmüller und Stefan Kalt üben zehn Mädchen aus der Theater AG der Realschule am Salinensee dieses mit Musik untermalte, über eine Stunde dauernde Stück ein. Es geht dabei um Mobbing, Spott, Lästereien und Beschuldigungen, auch vor Gewalt und Grobheiten wird nicht zurückgeschreckt. Ernsthaft und eindringlich werden darin Probleme aus dem Alltag der Schülerinnen aufgezeigt, geprägt von Vertrauen, Gruppenzwang, von echten und falschen Freundinnen.

Mit dem Proben haben die Mädchen zu Beginn des neuen Schuljahres begonnen und wie auf der jüngsten Probe zu erleben war, haben sie sich schon sehr gut mit ihren Rollen vertraut gemacht. Nur hin und wieder ruft Regisseur Stefan Kalt dazwischen: "Ihr seid mir zu brav! Ihr müsst zickiger sein!" Beim Wiederholen der Szene zeigt er sich zufrieden. Der Plan für den Probenzeitraum ist genaustens festgesteckt. Am heutigen Freitag wird nachmittags und abends geübt. Danach wird in der Schule übernachtet. "Freinacht für alle Schauspielerinnen und Bettruhe spätestens zur Geisterstunde!" steht auf dem Plan. Am Samstag, 12. Januar, nach einem gemeinsamen Frühstück geht es gleich weiter. "Wir wollen gemeinsam eine gute Theaterarbeit präsentieren", so das Ziel aller Beteiligten.

Der Theater AG gehören Schülerinnen aus den Klassen sechs bis acht an. Es sind: Lina Friscia, Sontje Hauser, Celestina Marono, Mia Mroczinski, Anna Prennig, Julia Reiber, Isabelle Siramy, Laura Voigt, Isabell Wehrle und Bianca Weiß. Das Team der Technik, das sich um Ton, Licht, Musik und Requisiten kümmert, besteht aus Luca Wehrle, Vincent Wehrle, Noah Buck, Getoar Sahani und Erik Meng. Dreimal werden die Jugendlichen das Stück aufführen. Die erste Vorstellung ist am Mittwoch, 16. Januar, um 15 Uhr im Kurstift. Am Donnerstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr in der Mensa der Schule für Eltern und Schüler sowie am Freitag, 18. Januar um 11.30 Uhr für die Klassen fünf und sieben.