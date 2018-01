Bad-Dürrheim Mitglieder mit einigen Anekdoten abgestaubt

Zunftmeister Müller streifte im Eilzugtempo die bevorstehenden Termine der Zunft, die neben der traditionellen Diiremer Fasnacht in diesem Jahr an den Umzügen beim Weigheimer Narrentreffen, in Donaueschingen oder auch am kommenden Sonntag während dem Narrentreffen in Kiebingen teilnimmt. "Wir treten an all unseren Auswärtsterminen an prominenter Stelle unter den ersten zehn Umzugsteilnehmern auf", freute sich Müller, der in Bezug auf die heimische Fasnet von einem traditionellen Ablauf sprach.