Bad-Dürrheim Mit Emma und Lukas um die Welt

Der Leiter des Theaters, Michael Kunze, spielte Lukas der Lokomotivführer und den König. Mit dem Einpersonenstück, ergänzt mit Puppen, zog der Schauspieler und Theaterpädagoge die Kinder in seinen Bann. Er inszenierte den gekonnten Wechsel zwischen den Emotionen.

Mit Begeisterung, Freude, Ekel und Lachen waren die Kinder an die Erzählung gebannt. Die sehr spannungsgeladenen Stellen wurden von den kleinen Zuschauern mit Popcorn und Limonade bekämpft. Mimik, Geräusche und Töne, Wortverdrehungen, das gesamte klassische Bühnenrepertoire war geboten. Die fremdartige musikalische Untermalung aus China mit der Flöte brachten die kleinen Mitmacher wieder in die Ruhe. In China angelangt, zählte der klitzekleine schlaue Ping Pong den hungrigen Reisenden skurrile Speise auf, da stöhnten und gruselten sich die kleinen Zuschauer ordentlich. Die Vorführung von Lukas beim Reis essen, war zirkusreif.

Der Drachen – alias Frau Mahlzahn – war der Vertreter der klassischen Kaperldramaturgie. Da konnten die Kinder ihr Gerechtigkeitsempfinden ausleben. Mitsingend und stampfend durften sie die Befreiung der entführten Kinder von dem Drachen bei der Fahrt rund um die Welt feiern. Glücklich endete die Weltreise mit der Dampflock Emma und so stand der Verlobung mit der kaiserlichen Prinzessin nichts mehr im Wege. Gut, dass Lukas den Drachen auf der Lok Emma angebunden hatte, da diese sich im Laufe eines Jahres sich in den goldenen Drachen der Weisheit verwandelte.