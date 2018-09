Bad Dürrheim. Mit über 2,4 Promille war ein 47-jähriger Mann am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, in Bad Dürrheim unterwegs, teilt die Polizei mit. Der Mann fiel durch seine unsichere Fahrweise in der Friedrichstraße einer Polizeistreife auf und wurde kontrolliert. Danach war die Fahrt des Mannes zu Ende. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.