Bad Dürrheim. "Wenn Gespräche ungewollte Wendungen nehmen" unter diesem Titel steht der Vortrag von Waldeck-Pastor Heinz-Walter Ramöller am heutigen Dienstag, um 19 Uhr. Ramöller widmet sich in seinem Vortrag seelsorgerischen Themen. Im Gespräch mit anderen Menschen kommt es manchmal zu überraschenden Wendungen. Missverständnisse entwickeln sich großen Beziehungsbelastungen. Im Vortrag zeigt Stolperfallen der Gesprächsführung auf und erklärt, wie man sie vermeiden kann. Gute Gespräche zu führen ist keine Zauberei. Der Vortrag findet in der Waldeck Klinik statt. Der Eintritt ist frei