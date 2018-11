Bad Dürrheim-Oberbaldingen (jdk). Am Sonntag, 18. November, ist es wieder soweit: Zwischen 14 und 17 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Oberbaldingen ins Gemeindehaus, Hauptstraße 4, in Oberbaldingen, zum Missionsbasar ein. Die Besucher erwartet ein reichhaltiges Angebot: Neben Hand-, Strick-, und Bastelarbeiten werden Advents- und Weihnachtsdeko, Puppenbekleidung, Taschen aller Art, Weihnachtsgebäck und vieles andere feilgeboten. Neben den vielen beliebten und bekannten Geschenkartikeln warten die Anbieter in diesem Jahr auch mit einigen Überraschungen auf. Bei der Tombola sind liebevoll hergestellte Basarartikel zu gewinnen. Am reichhaltig bestückten Büchertisch finden lesehungrige sicherlich die eine oder andere Anregung für lange Winterabende. Ein reichhaltiges Kuchenangebot lädt zum Gespräch und Verweilen ein. Für Kinder ist eine Bastelecke eingerichtet. Der Erlös des Basars geht an das Kinderheim der Christusträger-Schwestern in Jujuy (Argentinien) und an das Projektland Sambia von Weltweit Hoffnung schenken der Liebenzeller Mission, zudem wird auch die Schülermissionarin Stephanie Spranger in Berlin–Brandenburg unterstützt.