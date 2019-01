Bad-Dürrheim Minister besucht CMT-Stand

Nach einer kurzen Standbegehung überreichten ihm Geschäftsführer Markus Spettel sowie Bürgermeister Walter Klumpp ein brandneues Radtrikot mit der Bad Dürrheimer Stadt-Silhouette.

In diesem Jahr ist zum ersten Mal der Solemar Bulli, in dem man ab Juni auch wieder übernachten kann, mit auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Standbesucher haben auch die Möglichkeit, eine Übernachtung für zwei Personen darin zu gewinnen. Bis Sonntag, 20. Januar, können Interessierte den Stand, der unter dem Motto "Mach dich aus dem Staub" steht besuchen. Dabei informieren einige Vermieter sowie das Team der Kur und Bäder GmbH über die aktuellen Angebote und Neuerungen in der Stadt.

Darüber hinaus finden sich rund 2000 weitere Aussteller, die über die verschiedensten Reiseziele informieren und berichten. Außerdem findet man Tipps zu den neuesten Reise-Trends bis hin zu Angeboten für Caravans und Reisemobilen. Die CMT findet in ist noch bis zum 20. Januar geöffnet, täglich von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende bereits ab 9 Uhr.