Bad Dürrheim. Der große Silvesterball im Kurhaus der Salinenstadt war einmal mehr ausverkauft, in gepflegter Manier ließ man die letzten Stunden des alten Jahres ausklingen. Feinerer Zwirn, Sekt, fünfgängiges Gala-Menü, Tanz und schließlich das Feuerwerk im Kurpark – das Jahresfinale in Bad Dürrheim wird meist früh gebucht. Wer wollte und über ausreichendes Durchhaltevermögen verfügte konnte den Anlass achtstündig werden lassen, bereits um 17.30 Uhr wurde an die Tische gebeten. Die Kur und Bäder GmbH präsentierte sich wieder als versierte Veranstalterin, die Herdplatten der Küche liefen lange unter Volllast. Schließlich gelangten gefüllte Perlhuhnbrüste und Rinderfilets auf die Teller, vorab ließ man sich die Lauchsuppe schmecken. Verschiedene Desserts rundeten das Gala-Menü ab, in der Folge betraten die ersten Paare die Tanzfläche und richteten sich auf den nahenden Jahreswechsel aus. Gute Laune, zigfaches Schmunzeln und Kopfnicken, Plaudern an den vollbesetzten Tischen – dann standen die Zeiger der Uhr vertikal übereinander und waren aufwärts gerichtet. 2018 wurde mit dem großen Feuerwerk im Kurpark begrüßt, dieses wird alljährlich übrigens als Brillant-Feuerwerk angekündigt.