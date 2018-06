Bad-Dürrheim Mehrfamilienhaus zurückgestellt

Heinrich Glunz vertrat die Auffassung, dass man von den öffentlichen Stellplätzen nichts wegnehmen könne. Monika Link hielt es für überlegenswert, nur drei bis vier Wohnungen zu bauen, um den Parkraum nicht zu stark zu belasten. Weiter meinte sie, dass der ohnehin schmale und kurze Straßenabschnitt nicht dafür ausgerichtet sei, um viel Wohnbebauung zu verkraften. Beate Schrenk hielt für ratsam, die Adlerstraße zur Einbahnstraße zu machen.

Das vom Architekten Franz Eisele vorgestellte Objekt ist mit seinen drei Geschossen und einem Penthaus von der Höhe her gleich mit der Umgebungsbebauung. Was den öffentlichen Parkraum betreffe, führte Eisele an, dass dieser seinen Beobachtungen nach von den Bewohnern der anderen größeren Häuser genutzt werde, weil für diese nicht ausreichend Parkplätze geschaffen wurden. Dem Vorschlag von Günter Tschida, bei einem Ortstermin die Situation zu erkunden, wurde zugestimmt.

In der Josefstraße soll auf einem Grundstück ein bestehendes Wohnhaus, Lagerraum und Werkstatt abgerochen werden. Auf der gleichen Fläche möchte der Grundstücksbesitzer ein neues Doppelhaus mit je einem Carport und Gartenhaus errichten lassen. Der Ausschuss stimmte dem Bauvorhaben zu, ebenso der Errichtung eines Einfamilienhauses und Garage im Hochäcker zu.