Bad-Dürrheim Mehr Gäste nutzen Ferienwohnungen

Der Wettbewerb um Gäste ist härter geworden. Dank Internet könnten Urlaubs- und Erholungssuchende per Mausklick weltweit nach geeigneten Destinationen suchen, beschreibt der Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel die "extremen Vergleichsmöglichkeiten". Die Heilbäder und Kurorte seien längst im Wettbewerb mit vielen Destinationen außerhalb Deutschlands, so Spettel. Um so wichtiger werde es für die Kur und Bäder GmbH, das Marketing übers Internet auszubauen. Auch in den sozialen Medien sei man präsent. Die Kundenbindung werde außerdem über Newsletter gepflegt. Präsent sei die Kurverwaltung ebenso auf Messen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Frankreich. Der Anteil ausländischer Gäste habe zugelegt, vor allem die Schweizer bildeten davon mit über 60 Prozent den Löwenanteil. Inhaltlich werde mit Wellness und Gesundheit im Schwarzwald geworben. "Das sind unsere Themen", meint Spettel.

Wer ein Mal in Bad Dürrheim war, kommt offensichtlich gerne wieder. So verweist Spettel auf viele Stammgäste sowohl im Übernachtungs- als auch im Tagestourismus.