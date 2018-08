Bad-Dürrheim Mehr als nur das Bad beaufsichtigen

Bad Dürrheim. Wie viele Besucher es in der ablaufenden Saison nun gewesen sind, das kann noch nicht gesagt werden, aber Stefan Becker geht davon aus, dass es auf jeden Fall so viele sind wie im vergangenen Jahr. Auch die "Technik hat bis jetzt gehalten", klopft er auf Holz und zeigt sich auch froh, dass man noch keine Personen aus dem Wasser retten mussten. Alles in allem war es von dieser Seite her betrachtet eine gute Saison.

Der Tag beginnt für die Schwimmbadaufsicht teilweise schon früh. An den Dienstagen und Freitagen, wenn Frühschwimmen ist, müssen die Schwimmbadangestellten bereits um 5.30 Uhr im Bad sein. An den normal geöffneten Tagen um 7 Uhr. Der erste Weg, so beschreibt Becker, führt in den Keller des Bades. Dort wird zunächst geprüft, ob die Technik über Nacht nicht einen Aussetzer hatte, und es geht an die Messstation, um den Chlor- und den PH-Wert zu prüfen. Korrekturen werden normalerweise von der Anlage automatisch durchgeführt, nur wenn etwas nicht funktioniere, müssen manuell eingegriffen werden.

Gearbeitet wird in drei Schichten. Von 5.30 oder 7.30 Uhr bis 13, von 11 bis 18 und von 13 bis 21 Uhr. Geöffnet ist je nach Vereinssport das Hallenbad bis 20 Uhr, bis alles innen wie außen aufgeräumt ist, wird es gut 21 Uhr für das Aufsichtsteam. Pro Schicht sind es drei Mitarbeiter und eine Kassenkraft, an den Sonntagen unterstützt die DLRG die Badeaufsicht, indem sie die Wasserrutsche im Auge behält. Zu finden sind die Damen und Herren der Schwimmbadaufsicht normalerweise unter dem Sonnenschirm zwischen Rutsche und Becken oder auf der Brücke über den Kanal, der von Innen nach Außen führt.