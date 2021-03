1 Martina Braun überzeugt in Bad Dürrheim. Foto: Von Erichsen Foto: Schwarzwälder Bote

Bad Dürrheim (wst). Das Rennen ist gelaufen, und Bad Dürrheim liegt bei der Wahl, was Martina Braun angeht, ungefähr so, wie das Landesergebnis der Grünen. In den Wahlbezirken gibt es zwei Gewinner: Martina Braun als strahlende Siegerin und den AfD-Mann Martin Rothweiler. Er gewann zwei Bezirke, einen mit 26, einen mit 24,1 Prozent – insgesamt liegt die Kurstadt weit über dem Landesergebnis der AfD. Und noch etwas fällt beim Wahlergebnis auf: Raphael Rabe von der CDU liegt zum Teil nur ein paar Prozentpunkte über Frank Bonath von der FDP. Die Liberalen können sich glücklich schätzen, Stimmen gewonnen zu haben. Die CDU hat in Bezug auf 2016 verloren und wird auf Ursachenforschung gehen müssen. Sicher sei die Maskenaffäre ein Punkt, doch ob dies im ländlichen Gebiet als alleinige Erklärung taugt, sei dahingestellt.