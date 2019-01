Bad-Dürrheim Manch Herz schlägt schneller

Bad Dürrheim. Vor allem das jüngere Publikum dürfte sich freuen: Nico Santos wird am Donnerstag, 18. Juli, der erste Künstler sein, der bei der SommerSinnfonie in Bad Dürrheim auftritt, wie die Kur und Bäder GmbH mitteilte. Sein Überhit "Rooftop" stürmte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde in allen drei Ländern dafür mit einem Platin Award ausgezeichnet. Auch sein zweiter Song "Safe" eroberte in Windeseile alle Playlisten und rangierte unglaubliche vier Wochen auf Platz eins der deutschen Airplaycharts.