Bad Dürrheim-Hochemmingen. Die katholische Frauengemeinschaft Hochemmingen lädt zur Dekanatsmaiandacht ein. Die diesjährige Maiandacht des Dekanats Schwarzwald-Baar findet am Montag, 7. Mai, 19 Uhr, in der Allerheiligenkirche in Brigachtal statt. Zur gemeinsamen Abfahrt ist Treffpunkt am Rathaus um 18.15 Uhr.