Bad-Dürrheim Märchenerzähler begeistert

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Die siebte Auflage dieser unter der Regie des Musik- und Trachtenverein stattfindenden Veranstaltung lockte viele Gäste an. Schon auf dem Weg zum Stallgebäude wurden die Besucher durch an einem Zaun und Baum angebrachten Lichterketten auf eine weihnachtliche Atmosphäre eingestimmt. Vollends genossen werden konnte diese dann im Inneren des Ponyhofs, wo ein breites Warenangebot anzutreffen war und der der Duft von frisch gebackenen Waffeln und Kaffee durch die Räume zog. Nicht fehlen durften der heiße Punsch und Glühwein, Bratwürste und Schupfnudeln und sonstige Getränke, die im Außenbereich angeboten wurden. Dort bestand auch die Möglichkeit sich an einer Feuerstelle zu erwärmen. Im Erd -und Obergeschoss des urigen Stallgebäudes präsentierten 25 Aussteller eine breite Palette von selbstgefertigten Artikeln, darunter viel Handwerkliches, wie zum Beispiel Kerzenständer. Zu finden waren Holz- und Bastelarbeiten, Wolle und Stoffartikel, wärmenden Socken und Mützen, Kerzen, Schmuck, Dekorationsartikel, Marmelade, Weihnachtsgebäck sowie Honig bis hin zum Wärmekissen mit Rapssamenfüllung. Unter den Ausstellern war mit einem Gemeinschaftsstand der Öfinger Kindergarten, das Kindergottesdienstteam, die evangelische Kirchengemeinde und der Landfrauenverein. Mit dem Verkaufserlös ihrer Artikel möchten sie den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg unterstützen.

Der Märchenerzähler Frank Jentzsch hatte aufmerksame große und kleine Zuhörer. Die Bläserjugend des Vereins trug mit ihren vorgetragenen Musikstücken zu der vorweihnachtlich gemütlichen Atmosphäre bei. ­