Bad Dürrheim. Eine märchenhafte Kurparkführung findet am 3. Oktober, um 15 statt. Durch das gemeinsame Erleben und den Umgang mit Naturmaterialien werden Märchen lebendig so die Mitteilung in der Einladung. Kinder werden zu Märchenhelden und müssen gemeinsam Aufgaben lösen, um in der Welt der Märchen zu bestehen. Tickets gibt es im Haus des Gastes und bei allen bekannten VVK-Stellen des Kultur-Tickets. Treffpunkt ist beim Animationsteam im Kurpark.