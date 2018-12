Bad-Dürrheim Männerchor übt seit Wochen

Erstmals wurde im Jahr 2014 damit begonnen, 17 Sänger waren dabei. Inzwischen sind es 30 sangesfreudige Männer, die sich in entspannter, lockerer Atmosphäre treffen und sich über erfolgreiche, publikumswirksame Auftritte freuen. Das Liedgut für das neue Projekt ist eingebettet in die Schöpfungsgeschichte, es sind zeitgenössische Lieder, so die Dirigentin, auch Modernes und Weltbekanntes ist mit dabei, damit sich auch Jüngere angesprochen fühlen. Ab Januar soll die intensive Probenarbeit beginnen. Der erste Auftritt ist beim Frühjahrswunschkonzert zusammen mit dem Musikverein am 27. April 2019 geplant.