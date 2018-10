Bad-Dürrheim Männer und ihre Befindlichkeiten

Auslöser für den Vorgang ist ein monochromes Bild, das sich einer der Freunde für eine Riesensumme gekauft hat. An diesem Bild entzündet sich der Streit zwischen den drei Freunden, in dessen Verlauf sich das Leben der drei und ihre gegenseitigen Beziehungen grundlegend ändern werden. Der Erste begeistert sich für dieses weiße monochrome Gemälde, der Zweite bekämpft es auf das Heftigste und der Dritte will, da er es sich mit keinem anderen verderben will, keine Stellung beziehen.

Das Bild dient also als Katalysator, mit dessen Hilfe die Autorin auf sehr subtile und psychologisch fein gezeichnete Weise eine Situation analysiert, die drei Männer, ihre Gefühle, ihre Befindlichkeit, ihre Freundschaft, ja ihr gesamtes bisheriges Dasein auf den Prüfstand und infrage stellt. So werfen die Männer sich einiges an den Kopf, wie: "Ich lache gern, aber das bedeutet nicht, dass ich in dem Moment auch glücklich bin." Oder: "Die geistreichsten Menschen sind immer Pessimisten. Sie sind auch die humorvollsten. Ich habe noch nie mit einem Optimisten richtig gelacht."

Karten kosten im Vorverkauf zwölf, ermäßig sieben Euro und an der Abendkasse 14, ermäßigt neun Euro. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes unter www.badduerrheim.de und den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn.