Bad-Dürrheim Luise entsteht live

Bad Dürrheim. Entstehen wird eine etwa lebensgroße Skulptur der Großherzogin Luise von Baden, deren historischer Bezug zu Bad Dürrheim schon durch die Luisenstraße, die Luisenklinik und dem Herzogin-Luise-Raum im Haus des Gastes dokumentiert ist. Der 800 Kilo wiegenden Stamm aus Eschenholz stammt vom Forstamt Donaueschingen.

Die Holzbildhauerin wird den Stamm mit über 80 Zentimeter Durchmesser zunächst mit einer Motorsäge bearbeiten, später kommen zur Herausarbeitung der Strukturen die Schnitzeisen zur Anwendung. Eine einheitliche Farbgebung wird das fertige Werk nicht unbedingt haben, da Eschenholz rötlich bis und bräunlich ist. Seinen Ursprung fand das Projekt in einem Gespräch mit Kurgeschäftsführer Markus Spettel und Unternehmer und Kunstliebhaber Peter Kohlhaas, der auch im Stadtteil Öfingen die "Galerie 1214 besitzt". Bei einer seiner Ausstellungen entstand der Kontakt zu Isabel Ritter. Weiter ausgearbeitet wurde das Projekt mit Beate Proske von der Kur-und Bäder GmbH in Zusammenarbeit mit der Künstlerin und Peter Kohlhaas.

Die Bürgerstiftung Bad Dürrheim erklärte sich bereit, dieses nicht alltägliche Projekt zu unterstützen. Die 1978 in Pirmasens geborene Isabel Ritter verbrachte ihre ersten Lebensjahre in Brigachtal, wo sie auch die Grundschule besuchte. In den Folgejahren zog die Familie nach Hochemmingen um. 2003 schloss sie ihre Ausbildung als Holzbildhauerin ab. Es schloss sich in den Jahren von 2005 bis 2011 ein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg an. Seit 2014 ist sie an der Akademie Lehrbeauftragte für Modellieren. Ihr eigenes Atelier eröffnet die in München lebende Künstlerin vor zwei Jahren in der bayrischen Landeshauptstadt. Im Jahr 2010 gewann sie den Aichacher Kunstpreis, 2014 wurde ihr der der Anerkennungspreis des Fränkischen Kunstpreis zugesprochen. Ihre Skulpturen wurde durch Bundesämter in Berlin und die Artothek Nürnberg angekauft und sind in zahlreichen privaten Sammlungen vorhanden. In der Heimatregion stellte Isabel Ritter erstmals im letzten Jahr in Öfingen ihre Skulpturen aus.