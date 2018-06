Bad-Dürrheim Lüdeking hofft auf Entschädigung

Bad Dürrheim/Köln (rd). Lüdeking wurde als kleiner Bub ein Opfer des deutschen Rassenwahns in der NS-Zeit. Er wurde auf Geheiß von "Reichsführer SS" Heinrich Himmler seiner Familie in Polen entrissen und als sogenanntes Lebensborn-Kind zwangsarisiert. Ein Schicksal, das er allein in Polen mit bis zu 200 000 Kindern seiner Generation teilte.