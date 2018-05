Bad-Dürrheim Lückenschluss für Radfahrer in Sicht

Bad Dürrheim. Zwischen Biesingen und Hirschhalde sollen rund 1900 Meter Radweg neu gebaut werden. Nach einer ersten Schätzung kostet dieser Weg rund 550 000 Euro, die Hälfte würde das Land bezahlen, die andere Hälfte würden sich Stadt und Landkreis teilen.

Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag einer Vorlage der Stadtverwaltung zu, dieses Projekt anzugehen. Im ersten Schritt wird die Stadtverwaltung beauftragt, beim Kreis um die Aufnahme in die Zuschussvergabe 2019 zu bitten, dazu muss wird das Ingenieurbüro Greiner mit der Erarbeitung der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung beauftragt.

Der Radweg würde an der alten Einfahrt von Biesingen beginnen und bis zu dem Punkt führen, an dem der erste Gemeindeverbindungsweg auf der anderen Seite der Kreisstraße in diese einmündet. Von Biesingen her kommend, würde das bedeuten, die Radfahrer können auf den Wegen in Richtung Hochemmingen sowie Bad Dürrheim und Schwenningen weiterfahren oder in umgekehrter Richtung in die Ostbaar, in Richtung Donauradweg oder nach Donaueschingen und Tuttlingen. Grundlage für diese Entscheidung ist der Radverkehrsplan des Schwarzwald-Baar-Kreises, dieser sieht unter anderem den Lückenschluss entlang dieser Kreisstraße vor.