Bad-Dürrheim Löwenanteil fließt nach Oberbaldingen

Das sich über fünf Jahre erstreckende Förderprogramm für Schwerpunktgemeinden, zu denen Bad Dürrheim zählt, läuft 2021 aus. Anträge zur Förderung von Projekten können noch bis Oktober 2020 eingereicht werden. Der Auflistung von Henner Lamm zufolge betrug 2017 das Fördervolumen 460 000 Euro für Maßnahmen in Unterbaldingen, Öfingen, Sunthausen und der Kernstadt. Für 2018 wurden 974 000 Euro bewilligt, wovon der Löwenanteil von 650 000 Euro nach Oberbaldingen für den Bau der Mehrzweckhalle, Umbau des Kindergartens, Umnutzung des Rathauses und der ehemaligen Sparkasse fließen wird. Am Beispiel von Oberbaldingen skizzierte Gerhard Bronner Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft im Rahmen des ELR-Programm. Der Umweltberater des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen bezog sich dabei vorrangig auf Grundstücke, die im städtischen Besitz sind und auf denen Bäume und Büsche gepflanzt werden könnten.

Vorstellbar war für ihn dabei, das als Jugendraum genutzte Gebäude mit Bäumen zu umrahmen, sowie Randzonen von Baugebieten zu bepflanzen. In den Focus rückte Bronner auch die im freien Feld stehenden landwirtschaftlich genutzten Lager-und Maschinenhallen, wo mit der Erteilung von Baugenehmigungen auch Auflagen zur Begrünung einhergingen, die noch nicht erfolgt sind. Gemeinderat Wolfgang Kaiser hielt in diesem Zusammenhang für erforderlich, dass bei allen in den letzen Jahren erteilten Genehmigungen nachgehakt werde, ob die Anordnungen umgesetzt wurden. Mit der Bestandsaufnahme dieser Objekte sei begonnen worden, entgegnete der Umweltberater. wissen. Öfingens Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser meinte, dass versucht werden müsse, die Bevölkerung für die Pflege von kleinen bepflanzten städtischen Flächen zu gewinnen, was der Aktion "Blühende Dörfer" zugute kommen würde. Hauptamtsleiter Markus Stein regte an, dass man sich in allen Ortsteilen Gedanken darüber machen solle, wo kleine Bereiche zu Gunsten der Aktion verändert werden können. Die Ergebnisse sollten bei der nächsten Sitzung des Forum im Herbst erörtert werden. Einer Anpassung der städtischen Förderrichtlinien zum ELR-Programm in Bezug auf die Baulückenschließung stimmte das Gremium zu. An Gewichtung gewinnen damit die sozialen Kriterien.