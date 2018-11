Bad-Dürrheim Lichternacht lockt ins Bad

Eventmanagerin Julia Sauser erzählt einiges zum Programm. Das Kuppeldach werde wieder illuminiert, dazu habe man sich professionelle Hilfe von Nicolas Fox geholt, der mit LED-Strahlern und einer Lasershow wieder bunte Höhepunkte in die Therme zaubere. Die Lichtermeer-Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit der Begrüßung durch Peter Kroschinsky, eine halbe Stunde später gibt es zum Aufwärmen eine Aqua-Gymnastik unter LED-Beleuchtung. Um 19 Uhr folgt eine Lasershow und um 19.30 Uhr das Showballett. Im Außenbereich geht es um 20 Uhr weiter. Dort werden zwei Feuerartisten viele Tricks zeigen. Im Halbstundentakt folgen bis 22 Uhr nochmals die Lasershow und das Ballett. Der Feuerartist wird ebenfalls nochmals auftreten, dieses Mal um 21.30 Uhr, im Außenbereich der Sauna.

Der LED-Künstler wird wie beim letzten Mal präzise Muster aus farbigem Licht zeichnen und dies synchron zur Musik zu einem visuellen Schauspiel zusammenführen. Ebenfalls ein Schauspiel ist das Ballett "Light of Dance". Sie treten in fantasievollen Kostümen mit LED-Beleuchtung an und sorgen regelmäßig für verblüffende Effekte. Funkenwirbel versprechen die Feuerartisten Manuel Cech und Ferdinand Ober­gfell aus Schramberg. Jonglage mit brennenden Fackeln, Feuer speien und schlucken ist in ihrem Repertoire – nicht umsonst haben sie ihre Show "Inferno" genannt.

In gewohnter Manier gibt wieder kleine Köstlichkeiten zum Essen im Bad oder für den großen Hunger in der Strandperle sowie die Poolbar. Der Kartenvorverkauf läuft noch im Solemar.