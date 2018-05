Bad-Dürrheim Leitung für Trinkwasser im Gespräch

Hinzu kommen etwa 10 000 bis 15 000 Euro für ein Buswartehäuschen, das am Rande des Platzes zur Stammstraße hin aufgestellt werden soll. Abgebaut werden soll das in der Stammstraße bestehende Buswartehäuschen, das sich auf einem Privatgrundstück befindet. Seit vor einigen Jahren der aus einem Baumstamm bestehende Brunnentrog abgebaut und in der Folgezeit der Grüngürtel durchforstet wurde, sieht das Areal ziemlich trostlos aus.

Die Neugestaltung kann nur gut tun, da sich in Öfingen bedingt durch das Feriendorf und das gut ausgebaute Netz von Wanderwegen viele Urlauber und Gäste aufhalten, lautete der allgemeine Tenor aus dem Ortschaftsrat. Einen Brunnen wird es auf dem Platz allerdings nicht mehr geben, weshalb Roland Heppler vorschlug, einen Trinkbrunnen aufzustellen, für den im Zuge der Baumaßnahme schon mal eine Leitung gelegt werden sollte, damit dort später einmal Trinkwasser gezapft werden kann. Der bisherige Brunnen verfügte über keinen Frischwasseranschluss, weshalb ein Schild angebracht war, dass es sich um kein Trinkwasser handelt, was da aus dem Hahn floss. Der Wasserkreislauf wurde mittels einer Umwälzpumpe erzeugt.

Da die Zufahrt zum Feriendorf, dem gastronomischen Betrieb, sowie zu den Parkplätzen für Wanderer stark frequentiert wird, hielt Karl Behrle für sinnvoll, dass auf dem Fahrbahnbelag eine Markierung mit Tempo 30 aufgetragen wird.