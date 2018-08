Bad-Dürrheim Leichtverletzter bei missglücktem Überholmanöver

Bad Dürrheim. Der Ford-Fahrer war auf der Bundesstraße von Donaueschingen in Richtung Rottweil unterwegs. Auf Höhe des Gewerbegebietes wollte er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen, in dem er auf den dortigen, rechten Beschleunigungsstreifen zog. Hierbei übersteuerte er sein Auto und kam ins Schleudern. In der Folge kollidierte der Wagen mit einer Schutzplanke, wurde zurückgeschleudert und kam schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 57-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.