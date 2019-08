Bad Dürrheim Leichenfund: Polizei lobt Verhalten der Nachbarn

Die Polizei hatte, wie bereits berichtet, in einer Wohnung in der Scheffelstraße am Dienstagmorgen die Leiche eines Mannes sowie seine Ehefrau mit nur noch "schwachen Lebenszeichen" aufgefunden.

Wie Polizeisprecher Dieter Popp im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt, sei den Nachbarn bereits aufgefallen, dass der 86-jährige Ehemann seit Wochen nicht mehr gesehen wurde. "Nachdem die Nachbarn auch die Frau nicht mehr sahen, machte man sich ernsthafte Sorge", so der Sprecher.

Auf das Klingeln am Dienstag habe man zunächst nicht reagiert, weshalb man über den Balkon Kontakt zu der 85-Jährigen aufnahm. Diese habe den Nachbarn aber vermittelt, dass alles in Ordnung sei. Die ersten Informationen unserer Zeitung, wonach auf Hilferufe der Frau zunächst nicht reagiert wurde, erwiesen sich daher als nicht korrekt.