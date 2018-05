Bad-Dürrheim Lebenswert braucht Unterstützung

Bad Dürrheim. Deshalb bietet der Verein jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ab 1. Juli oder 1. August für zwölf Monate eine Stelle im Bundesfreiwilligen-Dienst an. Ihre Aufgabe besteht in der Unterstützung der Geschäftsstelle, Mithilfe bei der Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, Koordination der 14 Gruppen und Entwicklung von neuen Projekten. DasMehrgenerationenhaus bietet die Mitarbeit in einem aufgeschlossenen Team, die Möglichkeit, Berufserfahrung zu sammeln und viel über sich selbst und den Umgang mit anderen zu lernen. Es wird ein Taschengeld von 390 Euro gezahlt. Weitere Informationen unter www.generationentreff-lebenswert.de. und bei Wolfgang Götz, Telefon 0176/67 54 20 22. Bewerbungen sind ab sofort bei der Geschäftsstelle möglich.