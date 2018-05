Bad-Dürrheim Lebensraum für bedrohte Arten

Bad Dürrheim. Der Leiter des Naturschutzgroßprojekts Baar, Thomas Kring, erzählt: Im Oktober 2013 begannen die Planungsmaßnahmen, im März 2017 waren sie abgeschlossen, es folgte die Aufstellung des Pflege- und Entwicklungsplans, Im September 2017 wurde der Antrag gestellt und seit Januar läuft nun die Umsetzungsphase.

Auf Bad Dürrheimer Gemarkung liegt ein Schwerpunkt an der Blatthalde, ein weiterer im Unterhölzer Wald, der dem Fürstenhaus Fürstenberg gehört, auf angrenzenden Wiesen in Richtung Pfohren sind Maßnahmen geplant und in dem Teil des Schwenninger Mooses, der zur Kurstadt gehört.

Im Gebiet Blatthalde stehen nun mehrere Dinge an – immer in Abstimmung mit den Eigentümern und den Bewirtschaftern der Fläche: das sind so genannte Umtriebsweiden, mit denen man den Waldrand auflockern will und Waldrefugien. Im einzelnen bedeutet dies beispielsweise für die Umtriebsweide und der Auflockerung des Waldrandes, dass Sträucher wie Schlehen zum Teil gerodet werden. Sind diese weg, wird ein Teil der Flächen, dort wo es sinnvoll ist, mit Ziegen beweidet, diese fressen die jungen Schlehentriebe ab und so bleibt der gewünschte Effekt eines lichten Waldrandes erhalten. Auch geht es darum, geradlinige Waldränder aufzulockern und zu strukturieren, dazu wird die eine oder andere Fichte fallen müssen. Dies wird jedoch auch nur in Rücksprache mit den Förstern geschehen. Der Grund: man will nicht riskieren, dass bei einem Sturmereignis der dahinterliegende Wald umfällt, erläutert Thomas Kring.