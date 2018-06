Bad Dürrheim. Pastor Heinz-Walter Ramöller widmet sich am Dienstag, 26. Juni, in seinem Vortrag seelsorgerischen Themen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Spa Hotel Waldeck, der Eintritt ist frei. Angst, Einsamkeit, Trauer oder Fragen rund um Beziehungen sind hier nur einige Beispiele zum Thema Lebensbewältigung. Das Leben in zunehmenden Alter meistern, sich neuen, anderen Herausforderungen stellen ist für viele Menschen schwierig. "So mancher von uns weiß, dass Schicksalsschläge und der Tod lieber Menschen sprachlos und hilflos machen können", erklärt Ramöller. Das Leben ändere sich plötzlich. Doch: Wie gehen wir damit um? Wie bewältigen wir diese Krisen? Waldeck Theologe und Seelsorger Ramöller bietet in seinem Vortrag Hilfestellungen mit den "Wüsten des Lebens" umzugehen. Er arbeitet als Seelsorger mit den Patienten der Waldeck Klinik sowie als Coach und Mediator bei den Mitarbeitern.