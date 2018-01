Bad-Dürrheim LBU setzt sich für Verbot von Glyphosat ein

Bad Dürrheim (flo). Ein entsprechender Antrag soll bei der nächsten Zusammenkunft der Bürgervertreter vorgelegt werden. "Die Risiken des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat sind bekannt. In einer Kurstadt wie Bad Dürrheim sollte dieses nicht mehr eingesetzt werden", formulierte Christoph Trütken im Gremium. Wird das weltweit gefragteste und mittlerweile mit negativen Schlagzeilen behaftete Herbizid in der Kur- und Bäderstadt überhaupt ausgebracht? Bürgermeister Walter Klumpp gab sich schulterzuckend, sicherte Trütken jedoch Aufklärung zu. "Ich gehe einmal davon aus, dass wir es nicht einsetzen", so Klumpp. Zunächst dürfte die Stadtverwaltung im Bauhof anfragen, in den Blick kommen vorerst die kommunalen Flächen und Verpachtungen. Glyphosat wurde 1950 erstmals synthetisiert und als Herbizid 1974 patentiert, das Mittel gilt als "wahrscheinlich krebserregend". Laut Veröffentlichungen beläuft sich die Jahresproduktion weltweit auf über 700 000 Tonnen, dem deutschen Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) zufolge wird Glyphosat hierzulande auf rund 40 Prozent der Ackerfläche versprüht.