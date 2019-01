Bad-Dürrheim LBU: Kandidatenliste gut gefüllt

Bad Dürrheim. Noch ist es tiefer Winter, doch in knapp fünf Monaten wird auch in Bad Dürrheim der Frühling Einzug gehalten haben und damit auch Aufbruchsstimmung verbreiten, so wie bei manchen Ortsverbänden die Kommunalwahl. Keine Aufbruchstimmung gibt es beim LBU-Ortsverband in Sachen Kandidatensuche für das Bürgermeisteramt. Gespräche wurden geführt, gefunden wurde noch niemand.

Am Mittwoch, 23. Januar, findet die nächste Gemeinderatssitzung statt, dann will die LBU-Fraktion mehrere Anträge stellen, welche die Kindergärten betreffen. Allen voran hat die Einrichtung eines Kindergartenbeirats priorität, der nach einem ersten Vorschlag zwei Mal im Jahr tagen soll. In dem Gremium sollen Vertreter der Fraktionen sitzen, genauso wie aus der Verwaltung, den Sozialpädagogen der Kindertagesstätten und der Eltern. "In Bad Dürrheim ist die Kita-Landschaft gut aufgestellt", erklärt Wolfgang Kaiser, Fraktionssprecher der LBU, doch man könne für eine qualitative Verbesserung noch etwas tun. Ziel sei es, Bad Dürrheim sowohl für junge Familien als auch für Alleinerziehende attraktiv zu machen, wobei hier noch einiges mehr dazu gehöre, wie beispielsweise die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Nach mehreren Gespräch in verschiedenen Kindertagesstätten der Stadt sieht die LBU nach wie vor die Personalengpässe mit Sorge. Sobald es eine Krankheitsphase gäbe, werde es schwierig. Eine Problemlösung wäre beispielsweise, die Kita-Leitung komplett freizustellen, bei den Stadtkäfern hat die Leiterin 50 Prozent der Arbeitszeit frei für die Leitungsfunktion. Sie hätte Zeit für Elterngespräche, Konzeptionen und Ähnliches. Und sollte es einen krankheitsbedingten Ausfall geben, könnte sie doch als Vertretung einspringen.