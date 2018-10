Bad-Dürrheim Landfrauen lesen vor

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (rz). Wer ist Frederick? Stellt man diese Frage in Baden-Württemberg, so bekommt man schnell eine Antwort: Frederick steht für den Frederick-Tag – das landesweite Literatur-Lese-Fest. Frederick, die Wörter-Farben-und-Sonnenstrahlen sammelnde Maus, nach dem bekannten Bilderbuch von Leo Lionni, ist seit 20 Jahren der Namenspate für die bekannteste Literaturaktion in Baden-Württemberg. In der Zeit vom 15. bis zum 26. Oktober lädt das Land Baden-Württemberg wieder alle Kulturträger herzlich ein, am Frederick Tag aktiv teilzunehmen mit dem Ziel, Kinder an das Lesen heranführen.