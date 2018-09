Bad Dürrheimer. Die Bio-Mineralwässer von Bad Dürrheimer wurden wiederholt mit dem Premium Geschmacksaward des International Taste & Quality Institutes (iTQi) ausgezeichnet. Den Superior Taste Award vergibt jährlich eine wechselnde fachkundige Jury aus renommierten Chefköchen und Getränkeexperten. "Wir freuen uns, dass die Bad Dürrheimer Mineralwässer in diesem Jahr erneut den Superior Taste Award erhalten haben", so Ulrich Lössl, Geschäftsführer Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, "die Auszeichnung zeigt uns, dass wir mit unseren Bio-Mineralwässern den Geschmack der fachkundigsten Jury der Welt treffen. Unter anderem wurde unser Légère mit drei goldenen Sternen ausgezeichnet. Darauf sind wir stolz", Bewertet wurden Geruch, Textur, Geschmack, das Gefühl im Mund und das sinnliche Vergnügen. Das Bad Dürrheimer Légère bewertete die Jury beispielsweise als kristallklar und anhaltend prickelnd. Dem frischen Aroma fügt sich ein angenehmer, leicht erdiger Geschmack hinzu, was auf den sehr guten ausbalancierten Mineralgehalt des Wassers schließen lässt. Das Kalzium schmeckten die Experten ebenfalls positiv heraus.