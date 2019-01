Bad-Dürrheim Kurstift lädt ein

Bad Dürrheim. Ein abwechslungsreiches Paket an Veranstaltungen hat das KWA Kur­stift Bad Dürrheim gleich für den ersten Monat des neuen Jahres geschnürt. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 12. Januar, um 16 Uhr die Vernissage der Ausstellung "Black and White Plus Color". Die Bad Dürrheimer Künstlerin Madelaine Strohmeier zeigt Werke in ­Acryl und Tusche und gibt einen kleinen Einblick in die Vielfalt ihres Schaffens – Bilder aus Fantasie und Wirklichkeit. Die Ausstellung ist bis zum 17. Februar im Festsaal zu sehen.