Mit der Überreichung der Zertifikate wurde der vom Nachbarschaftshilfeverein "Hilfe mit Herz und Hand" veranstaltete Kurs zur häuslichen Betreuung in der Altenpflege abgeschlossen. Die 23 Teilnehmer im Alter von 18 bis 75 Jahren beschäftigten sich an 18 Abenden mit dem Thema "Alter", das im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung gewinnt. Der letzte Kursabend wurde von Maria Hensler vom Netzwerk Nachbarschaftshilfe geleitet. Sie verdeutlichte, dass durch die organisierte Nachbarschaftshilfe ein Netzwerk gegenseitiger Hilfe entsteht, das gleichermaßen Familien und alten Menschen zu Gute kommt und Generationen verbindet. Rückblickend auf den Kurs zeigte sich, dass nicht nur die vermittelten Inhalte für die Teilnehmer bei ihren anstehenden Aufgaben hilfreich sein werden, sondern auch der erfolgte Erfahrungsaustausch und die entstandenen Kontakte über alle Stadtteile Bad Dürrheims hinweg. An dem vom Vizevorsitzenden des Nachbarschaftshilfevereins, Heinz Messmer, organisierten Kurses nahmen Helfer des Vereins sowie Familienangehörige teil. Auch zukünftig will der Verein Veranstaltungen für Bildung und Begegnungen durchführen und bei Bedarf den Kurs zur häuslichen Betreuung auch nochmals anbieten. Unser Bild zeigt die Absolventen des Kurses. Foto: Kaletta