Bad-Dürrheim Kurstadt hatdas Nachsehenim Städteduell

Bad Dürrheim (rtr). In der am Samstag ausgestrahlten Fernsehsendung "Stadt-Land-Quiz" im SWR traten Bad Dürrheim und Lahnstein unter närrischem Vorzeichen gegeneinander an. Doch bei der Straßenumfrage und beim Bilderrätsel schloss die Kur­stadt letztlich schlechter ab, weshalb der Sieg an Lahnstein ging. Als Bad Dürrheimer Fastnachtsexperten waren Betina Fritz und Karl Heinz Hornberger im Einsatz. Sie erwiesen sich als faire Verlierer. "Auch wenn ich lieber gewonnen hätte", so Hornberger. Aber er nahm es olympisch, "dabei sein ist alles". Das Carneval Comité Oberlahnstein lud er nach Bad Dürrheim ein, damit sie hier den Narrenschopf und die Dürrheimer Fastnacht kennenlernen können.