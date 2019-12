Bad-Dürrheim Kur und Bäder GmbH macht 1,7 Millionen Euro Verlust

Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montag zu, den Verlust auszugleichen. Die Stadt hat laut Beschlussvorlage bereits einen Defizitausgleich in Höhe von 1,7 Millionen Euro auf das Jahr 2018 vorgenommen, die Überzahlung von 9102 Euro werden auf den Verlust 2019 angerechnet. Weitergeleitet werden zudem die Beträge aus der Kurtaxe, dem Fremdenverkehrsbeitrag und dem Fremdenverkehrslastenausgleich sowie ein Investitionszuschuss von 40.000 Euro.