Bad-Dürrheim Kunstverein plant Aktionen

"Die 17. Kunstausstellung zeigt, das sich der Kunstverein in Bad Dürrheim positiv entwickelt hat", freute sich Bürgermeister Walter Klumpp. Um die Arbeit des Vereins zu unterstützen, habe der Gemeinderat einen weiteren Etat von 4000 Euro genehmigt. Merk fügte hinzu, dass in Sachen Kunst mehrere Aktionen mit Schulen und Vereinen geplant seien.

Der im Lehramt, so auch an den Realschulen Villingen und Donaueschingen tätig gewesene Gunther Landwehr begann vor über 36 Jahren mit dem Malen, indem er einen Malkurs an der Volkshochschule Villingen-Schwenningen belegte. In den Folgejahren nahm er an verschiedenen Kursen an Kunstschulen und Akademien teil, zuletzt im Oktober diesen Jahres in der "Fabrik am See" in Gaienhofen-Horn.

Die Kunst ist seinen Worten nach unerschöpflich, weshalb man im Leben auch nur einen winzigen Teil der Möglichkeiten realisieren könne. Immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln experimentiere er gerne mit Aquarellen, Acryl, Öl, Collagen, Pastellkreide, mit Sand, Schüttungen und weiteren Materialien. Als Maler strebe er nicht die genaue Abbildung von Motiven an, sondern deren freie bildnerische Übersetzung.