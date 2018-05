Bad-Dürrheim Kunstverein lehnt anonyme Befragung der Mitglieder ab

Diskutiert wurde über eine Beitragserhöhung, über die Erweiterung des Vorstandsteams und über eine anonyme Befragung zur Steigerung der Zufriedenheit der Mitglieder. Begonnen wurde mit einem Nachruf auf den im März verstorbenen Martin Lagrange. Vereinsmitglied Achim Reichelt sprach von einem talentierten und fleißigen Künstler mit positiver Ausstrahlung und einem lieben Wesen. Sein Tod sei für den Verein ein herber Verlust.

Der monatliche Kunsttreff, so bestätigte der erste Vorsitzende Jürgen Merk, sei im Vereinsleben ein Highlight, aktuell beschäftige man sich mit dem Projekt Hotel Parasol, das inzwischen Mitglied im Kunstverein geworden ist. Im Rahmen der Kleinen Galerie im Rathaus konnten einige Künstler ihre Werke ausstellen, ebenso im Hotel Sologarten. "Ich komme mit einem schlechten Gewissen", meinte Schatzmeister Rolf Möller, da er von einem Minus in der Kasse von 2746 Euro berichten musste. Größere Beträge mussten für die Ausstellungen und Vernissagen ausgegeben werden, insgesamt 4697 Euro. "Aber wir haben dennoch keine Schulden", konnte Möller die Versammlung beruhigen. Angeregt wurde, bei der nächsten Osterausstellung, falls sie stattfinden werde, Bewirtung und eine Tombola anzubieten, damit Geld in die Kasse komme. Auch waren einige Mitglieder der Ansicht, dass die Stadt für die Ausstellungen im Rathaus einen Obolus beisteuern könnte, denn schließlich werde das Trauzimmer mit den Werken der Künstler aufgewertet.

Diskussionsstoff lieferte der von Armin Reichelt gestellte Antrag, aus den Reihen der Künstler eine Person, vorzugsweise eine Frau, als Kunstbeirat zu wählen. Dieser bestand anfangs aus fünf Personen, die nach und nach ausgeschieden sind. Der Vorstand habe sich darauf eine Denkpause verordnet, die nun nach Meinung von Reichelt vorbei sein sollte. Nachdem der Aufgabenbereich für den neuen Posten abgeklärt war, wurden drei Damen für diesen Posten vorgeschlagen, in geheimer Wahl wurde Elfi Bäuerle gewählt. Ein weiteres Thema war die Erhöhung des Beitrages. Vorgeschlagen wurde vom Vorstand, den bisherigen Betrag in Höhe von 30 Euro für Einzelpersonen auf 35 Euro zu erhöhen. Reichelt schlug vor, es sollte um zehn Euro erhöht werden, was nach einer Abstimmung befürwortet wurde. Der Beitrag für Ehepartner bleibt bei 15 Euro, juristische Personen werden in Zukunft statt 50 Euro 100 Euro zahlen. Nach Abstimmung wurde der Antrag von Reichelt abgelehnt, eine anonyme Mitgliederbefragung durchzuführen, um eine Steigerung der Zufriedenheit zu erreichen. Die Mehrheit vertrat die Meinung, dass es sinnvoller sei, offen miteinander zu reden.