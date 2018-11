Bad-Dürrheim Kunst trifft Handwerk

Bad Dürrheim. Pünktlich zur Herbstzeit findet der 23. KunstHandWerkMarkt in Bad Dürrheim statt. Am 17. und 18. November haben die Besucher die Möglichkeit, sich durch eine Vielfalt von Kunstwerken im Haus des Bürgers leiten zu lassen und in eine entspannte Atmosphäre einzutauchen.