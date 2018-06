Bad-Dürrheim Kundschafteten Hausierer Einbruchsziele aus?

Bettel-Masche ist polizeibekannt

Einer der Verdächtigen führte einen sogenannten "Bettelzettel" mit, auf dem in gebrochenem Deutsch eine rührselige Story verfasst ist, deren Wahrheitsgehalt meist gegen Null tendiert. Die beiden Verdächtigen wurden an Ort und Stelle festgesetzt und die örtliche Polizei aus Schwenningen über den polizeilichen Notruf alarmiert. Die Kollegen erschienen zeitnah und übernahmen die Maßnahmen.

Was zunächst als harmloses Betteln an den Haustüren in Wohngebieten ausschaut, ist hinlänglich als Einbruchsmasche bekannt. Durch das Klingeln wird ausgekundschaftet, ob jemand zuhause ist. Sollte nicht geöffnet werden, wird eine günstige Einstiegsmöglichkeit auf dem Gelände ausgespäht. Durch das Eingreifen der Landesbeamten aus Nordrheinwestfalen wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Einbruch vereitelt.

Die Situation blieb nicht unbemerkt. Nachbarn fragten nach und bestätigten, dass einer der Männer auch an ihrer Haustüre geklingelt habe. Ihnen wurden in einem Präventionsgespräch Verhaltensweisen für zukünftige Fälle an die Hand gegeben.