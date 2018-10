Bad-Dürrheim Kündigung bleibt bestehen

Eine Mitarbeiterin leistete in einem hiesigen Hotel Überstunden. Da sie knapp bei Kasse war, wollte sie ihren Überstundenlohn in bar ausbezahlt haben. Das klappte nicht so richtig. So sagte sie zu einer Kollegin, wenn sie morgen das Überstundengeld nicht erhalte, würde sie krank sein. Der Chef hörte davon und eine fristlose Kündigung wegen Vortäuschens einer Krankheit folgte.

Argument des Verteidigers nicht schlüssig

Jetzt klagte sie vor dem Arbeitsgericht Villingen. Der Verteidiger meinte, dass seine Mandantin kein Wort Deutsch verstehe und auch kein Deutsch sprechen könne. Sie hätte da wohl etwas gesagt, was sie gar nicht verstanden habe. Sie habe erklärt, dass sie Rückenschmerzen habe und zum Arzt gehen müsse. Es sei keine Krankheit vorgetäuscht worden und sie wollte dies auch nicht tun. Das Verteidigungsargument war, dass seine Mandantin nicht wusste, was sie sagte. Die Gegenseite meinte, dass die Klägerin schon lange im Betrieb sei und man sich immer gut miteinander verständigen hätte können. Aber der Vertrauensfaden sei gerissen. Man wollte sich trennen. So wird die Klägerin bis Ende Oktober ausscheiden. Sie erhält eine kleine Abfindung und wird von der Arbeit bis 31. Oktober freigestellt.