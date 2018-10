Bad-Dürrheim Kostenloses Seminar im Angebot der Erwachsenenbildung

Bei der Unterstützung von Flüchtlingen werden die Helfer immer wieder mit anderen Kulturen konfrontiert und fragen sich: Was ist für mich normal, was ist in anderen Kulturen normal? Und wie gehe ich mit der Verschiedenheit um? Mit Theorie-Input, Methoden emotionalen Lernens und Praxisübungen geht Beier-Spiegler auf die Reflexion von Werten, auf Diskriminierung und Fragen zur Integration ein.

Da dieses Angebot im Rahmen von "Qualifiziert. Engagiert." aus Landesmitteln gefördert wird, ist das Seminar für die Teilnehmer kostenlos. Veranstalter ist die Stadtverwaltung Bad Dürrheim gemeinsam mit der Evangelischen Erwachsenenbildung, Ort der Veranstaltung ist das Evangelische Gemeindehaus in Bad Dürrheim.

Anmeldungen sind noch möglich bei der Integrationsbeauftragten der Stadt Bad Dürrheim unter vera.jovic-burger@bad-duerrheim.de oder Tel. 07726/3 89 99 30. Die Broschüre mit Qualifizerungsangeboten im ganzen Landkreis ist auf der Webseite des Landkreises www.lrasbk.de als pdf zum Download verfügbar, außerdem liegt sie im Rathaus und im Landratsamt zur Mitnahme aus.