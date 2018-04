Bad-Dürrheim Konzert in Kirche

"This is the day": Unter diesem Titel ist der Laetitia-Chor aus Furtwangen nach vielen Konzerten in der Umgebung, wie zuletzt in St. Georgen, Königsfeld, Villingen, Freiburg und natürlich auch in der Heimat des Chores in Furtwangen, nun auch in Bad Dürrheim zu Gast. Die rund 30 Sänger haben eine Menge traditionelle, aber auch moderne Gospelsongs im Gepäck. Doch auch geistliche Lieder neueren Ursprungs, wie A Clare Benediction oder Songs aus der Welt der Popmusik gehören zum Repertoire. Die musikalische Leiterin Sabine Pander aus Eisenbach hat den Chor in den vergangenen Jahren auf eine breite musikalische Basis gestellt.

Das lateinische Wort Laetitia bedeutet Freude. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebten.