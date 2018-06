Bad-Dürrheim Konzert in der beliebten Reihe Klassik live

Bad Dürheim. Das Konzert wird wie immer im Hotel am Solegarten stattfinden, Beginn ist um 19.30 Uhr. Ein weiteres Mal bleibt das Klavier außen vor. Wie vor einem Jahr schon wird auch diesmal der Konzertgitarrist Rossini Hayward das Publikum mit seiner klassischen Gitarrenmusik verblüffen und in Erstaunen versetzen. Schwerpunkt seines Schaffens sind eigene Arrangements und Transkriptionen, die auch in diesem Konzert zu hören sein werden, so beispielsweise seine Bearbeitungen von Werken Bachs oder Chopins, aber auch englischer, italienischer und spanischer Komponisten. Hinzu kommen Werke, die er selbst komponierte.