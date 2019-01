Bad-Dürrheim Konzentration auf zwei Modelle

Bad Dürrheim. Seit Jahren ist man dabei, die Straßenleuchten sukzessive auszutauschen. Insgesamt gibt es im momentan etwa zehn Modelle, die Helligkeit in die Nacht bringen. Es ist ein Bereich, an dem Ulrike Bertsche, Sachgebietsleiterin Tiefbau im Rathaus, kontinuierlich arbeitet und den sie nicht aus dem Fokus verliert. Für 2019 sind im Haushaltsentwurf 100 000 Euro für den Austausch der Leuchten eingeplant. Ob dieses Geld komplett benötigt wird, kann sie im Moment noch nicht sagen. Es ist ein Etat, der das Bauamt bei akuten Fällen handlungsfähig macht. Dazu gehört der Leuchtenaustausch nach einer Beschädigung, wie beispielsweise einem Unfall oder wenn aus anderen Gründen eine Straße oder ein Gehweg aufgebaggert wird und es somit die Chance gibt, Leuchten auszutauschen.

2018 wurde aus diesem Etat der Austausch mehrerer Leuchten in Unterbaldingen finanziert, dort stellte man an einer Leitung einen nicht zu reparierenden Schaden fest, diese musste ausgetauscht werden, gleichzeitig gab es neue Lampen. Ein weiterer Posten ist in Höhe von 18 000 Euro vorgesehen, dieser wird für die Überprüfung der Standsicherheit ausgegeben. Hier sind 2019 noch 350 Leuchten zu prüfen, führt Ulrike Bertsche aus.

Sorgenkinder sind die in die Jahre gekommenen Weißenbergerleuchten. Immer wieder melden Bürger kaputte Lampen und auch in einer Ausschuss kurz vor Weihnachten hat Beate Schrenk eine längere Liste von defekten Lampen vorgelegt. Umstellen auf LED lässt sich dieses Modell nicht und auch die Lampenschirme werden nur noch einzeln produziert – was die Sache naturgemäß teuer macht. Für die Kugellampen in der Luisen- und Friedrichstraße gibt es ebenfalls keine Ersatzteile mehr, auch wird früher oder später Handlungsbedarf bestehen. Wobei auch die Wirtschaftlichkeit unterm Strich den Ausschlag gibt. Mit Sera und Oslo habe man eine ganz gute Lösung, zeigt sich Ulrike Bertsche überzeugt. Aber: Die technische Entwicklung geht weiter und sollte es optimierte Leuchten zu einem günstigeren Preis geben, die passen und gefallen müsse man durchaus auch über ein neues Modell diskutieren.