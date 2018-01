Bad Dürrheim. Sieben Angeklagte im Alter von 22, 25, 28, 29, 39, 42 und 73 Jahren wird vorgeworfen, sich im März 2016 zu einer Bande zusammen getan zu haben, um mit organisierter Rollenverteilung im großen Stil mit Betäubungsmitteln – vorwiegend Kokain – Handel zu treiben. Die Betäubungsmittel sollen unter anderem auch in einer italienischen Gaststätte in Bad Dürrheim vertrieben worden sein. Für den Prozess, der am Montag begann, sind zehn Verhandlungstage angesetzt.